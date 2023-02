Zu ihrer gemeinsamen Kreisversammlung sind die Bezirksverbände Lörrach und Müllheim des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) am Freitag in der Wolferhalle in Blansingen zusammengekommen. Bodo-Wolfram Hager informierte in seinem einführenden Vortrag die Anwesenden über die erfolgreiche Unternehmensführung in landwirtschaftlichen Betrieben mit einem besonderen Schwerpunkt auf Fördermöglichkeiten durch das Agrarinvestitionsförderprogramm. Sein Fazit: Die zentrale Stellschraube, um Geld zu bekommen, sei die Produktionstechnik. Im Anschluss berichteten die beiden Vorsitzenden, Heinz Kaufmann (Lörrach) und Michael Fröhlin (Müllheim) über die Verbandsarbeit.