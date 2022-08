Efringen-Kirchen BM-Wahl: Bewerber zieht zurück

Donnerstagnacht um 23.33 Uhr habe der Kandidat überraschenderweise per E-Mail abgesagt, informierte der SPD-Ortsvorsitzende Armin Schweizer am Sonntag in einer Pressemitteilung im Namen der Fraktionen und Gliederungen der Parteien in Efringen-Kirchen. Darin werden auch die Gründe des Bewerbers für seine Absage zitiert: „Nach intensiven Überlegungen und Beratungen in der Familie und im politischen Freundeskreis muss ich mir daher heute eingestehen, dass ich für diese konkrete Wahlsituation nicht der passende Bewerber wäre.“

Die geplante Präsentation des Kandidaten wurde in der Folge abgesagt. Die Findungskommission für einen gemeinsamen Kandidaten aus den jeweiligen Fraktionen und Parteigliederungen sei dennoch am Freitagabend zu einer Lagebesprechung zusammengekommen. „Einhellig zeigte man sich sehr enttäuscht über diese Absage“, heißt es in der Mitteilung weiter. Beschlossen wurde, dass der Name des Kandidaten nicht öffentlich gemacht werden soll, aus Rücksichtnahme auf dessen weiteren Werdegang.