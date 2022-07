Efringen-Kirchen Booster für die E-Mobilität

Von Reinhard Cremer

Fischingen. Einstimmig hat der Fischinger Gemeinderat bei seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, dem Bündnis „Netzwerk für nachhaltige Mobilität im Doppelkorridor Kandern/Oberrhein“ beizutreten. Mit diesem auf drei Jahre angelegten Netzwerk soll, so die im Gemeinderat behandelte Beschlussvorlage, dem „überdurchschnittlich ansteigend prognostizierten Bevölkerungswachstum mit einer funktionierenden und gemeinverträglichen Verkehrsinfrastruktur Rechnung getragen werden“. Unterzeichner sind die Gemeinden Bad Bellingen, Binzen, Efringen-Kirchen, Eimeldingen, Fischingen, Kandern, Rümmingen, Schallbach, Schliengen und Wittlingen gemeinsam mit den regionalen Partnern Landkreis Lörrach, dem Agglomerationsprogramm Basel und dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee sowie der Energieagentur Südwest in Lörrach, die auch als Netzwerkmanagerin fungiert. Als generelles Ziel dieses Zusammenschlusses wird angegeben, die nachhaltige Mobilität in der Region verbessern zu wollen als einen „Beitrag zum Klimaschutz und zur Steigerung der Lebensqualität in der Region“. Dabei stehe die Entwicklung hin zur E-Mobilität im Fokus. Die Struktur des Netzwerks ist so angelegt, dass jede Gemeinde aus dem gemeinsam definierten Maßnahmenspektrum die Bereiche auswählt, die vor Ort die größte Dringlichkeit haben. Der Kreistag hat der Förderung bereits zugestimmt.