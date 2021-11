Efringen-Kirchen Brand in der Isteiner Ortsmitte

Istein. Ein Brand im Dach eines Wohnanwesens rief am Samstagmorgen gegen 6 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt, allerdings entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro. Betroffen war der an das Wohnhaus angebaute Schopf- beziehungsweise Werkstattbereich. Zwei aufmerksame Anwohner stellten den entstehenden Brand in den frühen Morgenstunden fest und alarmierten über Notruf Feuerwehr und Polizei. Zudem gelang es ihnen, die Bewohner zu wecken, so dass diese sich in Sicherheit bringen konnten.