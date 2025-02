Efringen-Kirchen: Brandermittlungen sind eingestellt

Rückblick: Drei Großeinsätze in 48 Stunden sind eine Herausforderung für die Feuerwehr in Efringen-Kirchen. Das Wochenende 11. und 12. August wird lange im Gedächtnis bleiben. Zunächst werden am Samstagmorgen um 2 Uhr rund 200 brennende Strohballen beim Seebodenhof an der B 3 gemeldet, auch die Kameraden aus Lörrach, Weil am Rhein, Egringen und Wintersweiler helfen. Die Rettungskräfte werden am Sonntag um 9.20 Uhr zu einer brennenden Gartenhütte gerufen. Wieder sind mehrere Abteilungen im Einsatz. Der dritte Großbrand ist erneut eine Gartenhütte, die am Sonntag um 21.53 Uhr gemeldet wird.

Die zeitliche und räumliche Nähe der Taten ließen zunächst die Vermutung zu, dass es sich um einen Täter handeln könnte. „Trotz erheblicher Ermittlungsanstrengungen“ ist es „nicht gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln“. Die Verfahren seien deshalb im November 2024 mangels weiterer erfolgsversprechender Ermittlungsansätze eingestellt worden, teilt Staatsanwalt Michael Jahn mit. Ob alle drei Brände durch dieselben Täter gelegt worden sind, konnte nicht abschließend geklärt werden, erklärt er abschließend.