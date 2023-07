Efringen-Kirchen Brauchtumsverein wählt Vorstand

Rückblick

In seinem Jahresbericht, der von der Schriftführerin Gaby Gebhard – in Abwesenheit verlesen von Meinhard Hein – noch verfeinert wurde, blickte der Vorsitzende auf die Aktivitäten zurück. Nach 2022 konnte in diesem Jahr wieder ein Maifest gefeiert werden. Für den Maibaum wurde ein neues Fundament erstellt. Die „Jungrentner“ kümmerten sich um den Dorfbrunnen und den Grillplatz im Wald an der Kreuzeiche. Ludin kündigte an, dass dank der 2000-Euro-Spende der Volksbank Dreiländereck der Verein zwei Himmelsliegen – auf dem Kirchberg und auf dem Holzenweg nahe am Wald – aufstellen werde.

Finanzen

Obwohl der Verein keine Mitgliederbeiträge erhebt, steht er auf gesunden Füßen, wie aus dem Rechenschaftsbericht des Kassierers Christian Gebhard hervorging. Seine Einnahmen generiert der Verein hauptsächlich aus dem Erlös des Maifests sowie aus Spenden. Schon zuvor hatte die Volksbank mit ihrer Spende zur Anschaffung neuer Spielgeräte beigetragen.