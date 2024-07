Efringen-Kirchen: Brunnen geschmückt und Himmelsliegen aufgestellt

Der Vorsitzende Christian Ludin erinnerte in seinem Bericht an die Veranstaltungen wie Kinderfastnacht, Maibaum stellen und Maifest. Er freute sich, dass es in diesem Jahr wieder einen geschmückten Osterbrunnen am Brunnenplatz gab. Er bedankte sich bei Daniele Weiß, Gaby Gebhard und Hilde Baumann, die sich vorrangig um den Osterbrunnen gekümmert und diesen schön hergerichtet hätten. In diesem Zusammenhang erwähnte er die Instandhaltung der Dorfbrunnen und bedankte sich bei den „Jungrentnern“ im Namen des Vereins.