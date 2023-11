Efringen-Kirchen: Buch zum Schmökern

Unsere Empfehlung für Sie Efringen-Kirchen Ausstellung unter Dampf 175 Jahre gibt es die Eisenbahn am Isteiner Klotz. Eine Ausstellung dokumentiert die Zeitspanne.

Weitere Kapitel beschäftigen sich mit der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn und hier besonders mit der Elektrifizierung der Strecken zwischen Freiburg und Basel. Weitere Abschnitte sind der Bahnreform mit der Deutschen Bahn AG und dem Bau und Betrieb des Katzenbergtunnels gewidmet.

Was nie gebaut wurde

Wer weiß schon etwas über die Planung der Feuerbachtalbahn Richtung Kandern, die nie gebaut wurde, oder über private Gleisanschlüsse wie etwa den der Isteiner Kalksteinbahn – diese spannenden Stücke Lokalhistorie finden Platz in Teil zwei des Buches.

Bahnübergänge und deren Beseitigung, Betriebsstellen auf Efringen-Kirchener Gemarkung, die Bahnpost und natürlich Unfälle sind dokumentiert. Aufgeführt werden verschiedene Entgleisungen, so einer Dampflok 1923, die nur mit Bildern belegt ist, bis hin zum Traktorunfall mit einem ICE 2004.

Italienische Mineure

Leser erfahren auch, warum die heutige Rheintalstrecke zwischen Schliengen und Efringen-Kirchen entlang des Rheins gebaut wurde – und nicht über Kandern nach Lörrach. 200 italienische Mineure sprengten dabei die Tunnel oberhalb des Rheins, der damals noch direkt unterhalb der Bahntrasse verlief, in Hardberg, Kirchberg und Isteiner Klotzen. Die Revolution von 1848 in Baden wäre vielleicht anders verlaufen, wenn der „Heckerzug“ es bis Karlsruhe geschafft hätte. Genau das aber verhinderten die Eisenbahn, denn die herzoglichen Truppen konnten schnell per Bahn bis Schliengen transportiert werden – und Friedrich Hecker mit seinen Revolutionären wurde an der Scheideck gestoppt.

Fotomotiv „Rheingold“

Der Luxuszug „Rheingold“ von Hoek van Holland nach Basel SBB durchfuhr 1928 erstmals Efringen-Kirchen und war dann jahrelang beliebtes Fotoobjekt.

Der Leser erfährt etwas über die alte klassischen Bahnfahrkarte, die nach ihrem Erfinder Thomas Edmonson (1792 bis 1851) „Edmonsonsche Fahrkarte“, die lange auf Pappkarton ausgegeben wurde bis zur App von heute.

Spannend sind die Kapitel zum Katzenberg-Tunnelbau mit Sicherungskonzept, Sonic-Boom-Bauwerken und Signal- und Sicherheitsausrüstung. Zum Güterverkehr auf der Strecke sind interessante Details nachzulesen, ebenso zur Postbeförderung mit der Bahn. Diese fand erstmals in Deutschland am 1. April 1848 statt, auf der Strecke von Heidelberg aus nach Schliengen. Ein Ende fand die Postbeförderung im Zug auf der Rheintalstrecke erst im Jahr 2011.

Das Buch:

Wolfgang Hugenschmidt, Claus Henrik Linke, Joachim Weißer: „175 Jahre Eisenbahnen rund um den Isteiner Klotz 1848-2023“. 201 Seiten. Verlag Stiftungsfamilie Bahn-Sozialwerk.

Erhältlich

im Rathaus Efringen-Kirchen und im Museum in der Alten Schule. Kosten: 24,95 Euro. Erhältlich