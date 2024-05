Anke Hollnagel Foto: Daniel Hengst

Anke Hollnagel, Jahrgang 1973, ist Lebensmittelchemikerin, verheiratet und hat drei Kinder. Seit 2007 lebe sie in Fischingen, sei allerdings in einer Stadt aufgewachsen und könne dem Dorfleben viel abgewinnen. Hollnagel will sich auch nach einer Amtszeit weiterhin dafür einsetzen, dass Kindern und Jugendlichen mehr geboten wird.

Benjamin Ritter

Benjamin Ritter, Jahrgang 1985, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Softwareentwickler in der IT-Branche möchte erstmals in dem Gemeinderat. Nach Fischingen sei er 2017 gezogen und habe das Dorfleben kennen und schätzen gelernt, weshalb er sich dafür einsetzen wolle. Er möchte sich besonders für Kinder und Jugendliche einsetzen.

Monika Lauer Foto: Daniel Hengst

Monika Lauer, Jahrgang 1967, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Oberstudienrätin an einem Gymnasium stellt sich erstmals zur Wahl. Sie möchte weitere Perspektiven mit einbringen und die Themen Jugend und Kultur im Gemeinderat voranbringen.

Michael Wild Foto: Daniel Hengst

Michael Wild, Jahrgang 1989, ist verheiratet und hat zwei Kinder – er stellt sich erstmals zur Wahl. Der Gerüstbaumeister will das untereinander im Dorf stärker fördern und sich für die Erhaltung der Bausubstanz einsetzen, denn Verzögerungen bei der Sanierung würden später teuer.

Dorina Boch Foto: Daniel Hengst

Dorina Boch, Jahrgang 1979, ist verheiratet. Sie ist Zugbegleiterin und zudem in der Personalvertretung des Unternehmens aktiv. Für sie war es die erste Amtsperiode. Boch möchte das Bild von Fischingen erhalten und sich für das Ehrenamt sowie die Förderung der Vereine einsetzen.

Jessica Jäger Foto: Daniel Hengst

Jessica Jäger, Jahrgang 1998, ist ledig. Die Doktorandin der Biomedizin arbeitet als Biologin. Sie möchte die Eigenständigkeit der Gemeinde gewahrt sehen und findet es sehr gut, dass im Dorf eigene Entscheidungen getroffen werden. Sie möchte sich für den Erhalt der Dorfstrukturen einsetzen und dafür erstmals in den Gemeinderat.

Georg Denzer Foto: Daniel Hengst

Georg Denzer, Jahrgang 1882, ist Gärtnermeister und Landwirt, verheiratet und hat zwei Kinder. Bedingt durch seinen Beruf liegen seine Interessen bei der Bodenbewirtschaftung, der Offenhaltung der Flächen. Bislang habe man im Gemeinderat alle anfallenden Themen gut bearbeitet, was er fortführen wolle.

Jochen Bürgin Foto: Daniel Hengst

Jochen Bürgin, Jahrgang 1990, ist EMR-Ingenieur, arbeitet in der chemischen Industrie, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bürgin engagiert sich im Kindergartenkuratorium und ist seit fünf Jahren im Gemeinderat. Viele spannende Themen würden anstehen, für die er sich gerne weiterhin einsetzen würde, gerade auch für Kinder und Jugendliche.

Verhindert war der Fischinger Unternehmer Frank Menzel, der erstmals in den Fischinger Gemeinderat einziehen möchte.