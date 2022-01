Efringen-Kirchen Bürgermeister dankt Vereinen

Positives zu berichten gab es indessen im Bereich Bauen: Das Baugebiet „Stockfeld“ in Istein konnte zügig vermarktet werden. Die Vorbereitungen für die Erschließung der Baugebiete in Huttingen und Egringen gingen weiter; der Baubeginn des Regenüberlaufbeckens im Engetal ist absehbar. Die Planungen für die Entwicklung des Baugebiets „Gießenfeld II“ wurden in Angriff genommen und werden 2022 weitergeführt.

Mit der Sanierung des Schulzentrums und der Ausstattung der Schulen mit moderner Technik habe man auch bei den gemeindeeigenen Liegenschaften einige Fortschritte zu verzeichnen, freut sich Schmid. Auf dem Kinderhaus soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Um die Sanierung alter Heizungsanlagen, der alten Lehrerwohnung in Mappach und des Kriegerdenkmals in Blansingen hätten sich insbesondere der Bauhof sowie der neue Gebäudemanagerverdient gemacht, lobt er.

Weitere Erfolge waren in seinen Augen die Installation der Veloboxen am Bahnhof Efringen-Kirchen und die Erneuerung des schadhaften Kunstrasens beim TuS.

Vom Bürgerbus bis zum Weihnachtskonvoi

In bester Erinnerung hat Philipp Schmid den Weihnachtskonvoi der Blaulichtorganisationen, organisiert von der Feuerwehr Efringen-Kirchen. Die Zahl der begeisterten großen und kleinen Zuschauer, die es sich zum Teil an der Wegstrecke gemütlich eingerichtet hatten, habe ihn beeindruckt, ebenso wie im Übrigen der erfolgreiche und unfallfreie Abschluss der Tunnelwehreinsätze im SanDepot.

Lobend hebt er das Engagement im Ehrenamtsbereich hervor: So wurde derBürgerbus in einem Sonderheft des ADAC als besonders herausragendes Mobilitätsmodell vorgestellt – in Schmids Augen eine ideale Kooperation zwischen Ehrenamt und Gemeinde. Die Gründung des Vereins „Lebendige Nachbarschaft“, die Auszeichnung der Natur- und Vogelfreunde durch die Landrätin, die Aktion „Zämme“ der ortsansässigen Künstler sowie die Auszeichnung von Franz Kiefer und Bernhard Späth mit der Stauffermedaille des Landes waren weitere Höhepunkte.

Die Ehrenamtslandschaft in der Gemeinde wäre ohne die Vereine undenkbar, unterstreicht der Bürgermeister und bittet die Bürger, diese wo möglich mit Spenden zu unterstützen.

Schmids ausdrücklicher Dank gilt nicht zuletzt allenehrenamtlichen Helfern, Ärzten und Unterstützern der Impfaktion in Efringen-Kirchen, die den Vergleich mit professionellen Strukturen nicht zu scheuen brauche.

Trotz anfänglicher Widerstände habe man nicht nur in Efringen-Kirchen, sondern in der gesamten Raumschaft von diesem Engagement enorm profitiert.