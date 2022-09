Efringen-Kirchen - Eine zweite Bewerbung für die Bürgermeisterwahlen am 6. November ist am Donnerstag im Rathaus von Efringen-Kirchen eingegangen, wie Hauptamtsleiter Clemens Pfahler mitteilte. Bisher hatte nur Amtsinhaber Philipp Schmid seine Bewerbungsunterlagen eingereicht. Bei dem Kandidaten handelt es sich um den bekannten „Dauerkandidaten“ Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis. Der 35-Jährige hat seit 2019 bei weit über hundert Bürgermeisterwahlen kandidiert und irritierte laut mehrerer Zeitungen in der Vergangenheit immer wieder mit bizarren Aussagen und Auftritten. Er kandidiert ebenfalls für die Bürgermeisterwahlen in Hasel am 2. und in Grenzach-Wyhlen am 23. Oktober.