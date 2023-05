Efringen-Kirchen Carolin Holzmüller ist 100 Tage im Amt

Doch bereits in ihrer zweiten Gemeinderatssitzung haben Sie von Misstrauen gegenüber der Verwaltung und mangelndem Vertrauen gegenüber der neuen Bürgermeisterin gesprochen. Haben Sie sich die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat leichter vorgestellt?

Ich glaube, am Anfang muss man sich erst mal zusammenraufen. Jeder hat seine eigene Art, seinen eigenen Stil. Ich bin ein recht sachlicher Mensch und habe für mich beschlossen, dass ich zu Beginn den Rahmen und die Spielregeln abstecken möchte, in denen ich arbeiten will.

Konkret ging es um die Verkehrsschau des Landratsamts und den Schulbeirat. Dazu gab es seitens der SPD-Fraktion eine Nachfrage beim Landratsamt. Wie haben Sie davon erfahren?

Davon habe ich eine Woche vor der Gemeinderatssitzung erfahren, weil ich in der Antwort-Mail des Landratsamts in CC gesetzt wurde. Ich habe kein Problem mit Nachfragen bei der Kommunalaufsicht, wenn man mich darauf hinweist. Das war aber nicht der Fall. Umso mehr hat mich diese Nachfrage überrascht, denn es gab davor schon einen direkten Austausch zwischen mir und dem Gemeinderat. Dabei hatte ich bereits berichtet, dass ich die Themen mit der Kommunalaufsicht durchdekliniert hatte. Aus meiner Sicht war alles geklärt. Deshalb war es mir auch wichtig, in öffentlicher Sitzung noch mal zu sagen: Ich lasse nicht alles mit mir machen.

Das war wohl deutlich. Eine Gemeinderätin hat danach gesagt: „Glauben Sie, jetzt traut sich noch jemand, etwas zu fragen?“

Das glaube ich nicht, dass sich niemand mehr etwas zu fragen getraut hätte. Aber die Stimmung war in der Situation wirklich etwas schwierig. Mittlerweile habe ich mit der Gemeinderätin gesprochen, und sie hat mir geschildert, wie sie zu dem Schluss kam. Zudem habe ich habe noch mit verschiedenen Gemeinderäten Gespräche geführt.

Wie ist die Stimmung nach den Gesprächen?

Die ist wieder gut. An dem Abend war die Stimmung auch zusätzlich angespannt, weil wir 14 Tagesordnungspunkte zu beraten und beschließen hatten. Da musste ich leider auch Menschen das Wort entziehen, was sonst nicht meine Art ist. Die Sitzung insgesamt hat ziemlich nachgewirkt.

Das schreit nach Klausurtagung, oder?

Ja, im Juli haben wir eine richtige Klausurtagung. Da wird es auch darum gehen, dass wir uns austauschen und die Spielregeln festlegen. Wir werden uns fragen, was haben wir miteinander angestoßen, was war positiv, was war negativ und was ändern wir. Konkret heißt das auch: Wie wollen wir im Gemeinderat zusammenarbeiten, wie wollen wir miteinander kommunizieren, und wie können wir die Bürger mit Fragen und Antworten miteinbeziehen. Aber wir hatten am Anfang schon eine Mini-Klausur zum Kennenlernen, und bei der ich auch meine Strategie vorgestellt habe.

Was ist ihre Strategie?

Ich möchte Efringen-Kirchen als Gesamtgemeinde weiterentwickeln: nicht punktuell, sondern, dass wir uns als Gesamtgemeinde definieren. Das ist mir ein großes Anliegen und meine Strategie, und dafür werden wir gemeinsam das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept, kurz ISEK genannt, erarbeiten.

Ist das Ihr Herzensprojekt?

Ja. Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) ist wirklich mein Herzensprojekt. Das klingt zwar sehr nach Konstrukt. Doch einerseits finde ich darin das Feedback aus der Bürgerschaft ganz toll. Dafür ist das ISEK da, so bringen wir Rathaus und Bürger zusammen. Und genauso wird der Gemeinderat einbezogen. Andererseits finde ich das ISEK gut, weil es mir um die Weiterentwicklung von Efringen-Kirchen geht. Wenn ich schaue, wie sich der Ort seit meiner Lehrzeit hier verändert hat, dann möchte ich Efringen-Kirchen zukunftsfähig machen. Da müssen wir einiges umstrukturieren, die Infrastruktur auf den aktuellen Stand bringen. Aber das Potenzial sehe ich eindeutig und da freue ich mich sehr darauf.

Wie groß ist die Herausforderung den acht Teilorten und der Hauptgemeinde gerecht zu werden?

Das ist durchaus eine Herausforderung, diese Ortsteile mitzunehmen. Durch die unechte Teilortswahl ist ja auch jeder Ortsteil prozentual im Gemeinderat vertreten. Ich sehe die Herausforderung vor allem in der Kommunikation. Deswegen möchte ich beim ISEK Workshops in den Teilorten machen, deshalb wandert meine Sprechstunde durch die Ortsteile, im Losverfahren, weshalb ich nach Mappach auch erst als Christkind im Winter komme. Ich glaube, so kann ich den Spagat schaffen, indem ich immer im Austausch bin.

Mit dem Feuerwehrbedarfsplan gibt es Befürchtungen, dass es wie in Märkt zu Massenaustritten kommt, wenn das Gerätehaus einer Abteilung nicht erhalten werden kann. Teilen Sie die Sorge?

Ich kann die Sorge verstehen. Aber das ist nicht das Ziel: Ich möchte die Feuerwehrkameraden mitnehmen, dass wir in den Abteilungen den Prozess anstoßen. Und auch das Vereinsleben ist nach Corona unter Druck. Natürlich kann man das negativ sehen, dass etwas wegfällt und fehlt. Aber man kann auch Menschen mit denselben Interessen zusammenbringen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wir im Austausch sind. Ich habe schon Einladungen von einigen Feuerwehrabteilungen bekommen und bin mit Herrn Haberstroh intensiv im Austausch.

Herr Haberstroh hat im Rat vom Tag X gesprochen, der nun da ist. Wie schmerzhaft werden die Einschnitte bei der Feuerwehr, wenn Sie ans Budget denken?

Das ist für mich eine Frage der Priorisierung. Wir könnten auch für die Feuerwehr eine recht schmerzfreie Variante machen, aber dann würden wir bei anderen Vereinen Einschnitte machen müssen. Wir haben nur eine begrenzte Summe Geld – und müssen ein bis zwei Millionen Euro im Ergebnishaushalt einsparen. Deshalb werden wir uns auch mit dem ISEK alle Institutionen der Gemeinde anschauen, und deshalb mache ich einen transparenten Prozess. Die Abstriche, die werden nicht allein bei der Feuerwehr sein, sondern insgesamt, aber mit den Menschen.

Hört sich optimistisch an.

Die Efringen-Kirchener sind kreativ, so habe ich sie zumindest erlebt. Da werden wir eine Lösung finden, das Ehrenamt erhalten und gleichzeitig den Haushalt in ein sicheres Fahrwasser bringen.

Das Ehrenamt in den vielen Vereinen haben sie als den „großen Trumpf“ in Efringen-Kirchen bezeichnet. Wie meinen Sie das?

Ich glaube, es gibt in der aktuellen Zeit immer mehr Menschen, die das Ehrenamt meiden. Gleichzeitig übernimmt das Ehrenamt immer mehr Aufgaben, die wir sonst kommunal übernehmen müssten: dass sich die Bürger um die Grünbeete und Brunnen in den Ortschaften kümmern, dass Ehrenamtliche den Seniorenmittagstisch der Gemeinde unterstützen und Essen ausgeben, die vielen Veranstaltungen, die die Menschen zusammenbringen, die Jugendarbeit, bei denen der Nachwuchs soziale Kompetenz in den Vereinen lernt. Unser Ehrenamt ist ein großer Trumpf, der unsere Gemeinde sehr bereichert.

Sie haben sich Ziele in vielen Bereichen gesetzt. Was ist schon erreicht?

In der dritten Amtswoche hatte ich eine kleine Erleuchtung abends auf dem Sofa: Ich habe festgestellt, dass ich in den magischen 100 Tagen keine Projekte angehen werde, sondern das Miteinander und die Kommunikation zuerst wichtig sind. Hier im Rathaus haben wir Veränderungen angestoßen, damit sich Strukturen ändern oder klären.

Zum Beispiel?

Dass das Rathaus freitags ohne Terminvereinbarung offen ist, das war ein Wunsch der Bürgerschaft und ist witzigerweise auch von Seiten der Mitarbeitenden an mich herangetragen worden. Daran merke ich, dass wenn wir intern die Zusammenarbeit klären, dass das die Menschen motiviert, die neuen Projekte gleich anzugehen. In der letzten Sitzung hat man auch im Gemeinderat gesehen, wie ich mir die Zusammenarbeit vorstelle, und wie sich die Gemeinderäte diese vorstellen. Das abzustecken, habe ich mir in den ersten 100 Tagen als Projekt genommen. Das sieht man physisch vielleicht nicht, aber intern sind schon ganz viele Prozesse angestoßen.

Welche Themen stehen als nächstes auf Ihrer Agenda?

Wir werden jetzt die Büros für das ISEK und den Feuerwehrbedarfsplan festlegen. Das ist die Priorität. Dann werden wir bis zu den Sommerferien das Thema Kinderbetreuung, Kindergärten und Schulen in die Ratssitzung bringen. In der Sitzung im Mai haben wir die Verkehrsschau. Und dann versuche ich, immer mal wieder Lücken zu finden für eine Ein-Frau-Klausur, um mich in Themen einzuarbeiten. Aber aktuell gibt es auch sehr viel Tagesgeschäft.

Wie sieht ihr Fünf-Jahres-Plan aus?

Das Ziel für in fünf Jahren ist, dass wir den kommunalen Gebäudebestand auf eine andere Stufe gebracht haben, indem wir die Nutzung verbessert oder Sanierungen angestoßen haben. Und dass wir mit ISEK Konzepte erarbeitet haben, um das Ehrenamt auf dem aktuellen Niveau halten zu können.

Im Wahlkampf haben Sie gesagt, Efringen-Kirchen ist eine zweite Heimat für Sie geworden. Haben Sie sich schon eingelebt?

Im Rathaus ja, in meinem Haus schlafe ich aktuell nur, und gewisse wohnungstechnische Sachen sind noch zu erledigen. Doch ich merke, jetzt, bei Festen und auf dem Wochenmarkt sinkt langsam die Hemmschwelle, die Bürgermeisterin anzusprechen. Jetzt fühle ich mich richtig wohl hier. Auch merke ich, dass ich mich in Weingarten nun als Gast fühle. Das ist schön zu sehen, dass ich jetzt hier zuhause bin.

Feiern Sie die 100 Tage?

Das hatte ich echt vor, aber dann kamen Termine dazwischen und ich bin dienstlich verhindert. Ich bin gespannt, ob dann der Welpenschutz aufhört und der Ernst des Lebens beginnt. Da bin ich gespannt, ob sich ab Montag dann etwas ändert.