Efringen-Kirchen Carolin Holzmüller wird vereidigt

Auf „unbequeme“ Veränderungen eingestellt

Bereits an dieser Stelle stimmte Holzmüller die Versammelten darauf ein, dass die kommenden Jahre nicht immer einfach sein werden. Auch wenn manche Veränderung unbequem sein werde, baue sie auf die Gemeinschaft mit dem Ziel die Gemeinde weiterzuentwickeln. Dies war jedoch der letzte Moment, in dem der Ernst des Amts die Tagesordnung bestimmte.

Nach dem offiziellen Teil des Abends mischte sich die neue Bürgermeisterin, gekleidet in Frühlingsfarben mit geblümtem Kleid und grünem Jackett, gut gelaunt unter die Menge, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Hintergrund

Zur Person

Carolin Holzmüller, geboren 1988, wurde am 6. November mit 71,3 Prozent mit großer Mehrheit zur Bürgermeisterin Efringen-Kirchens gewählt. Amtsinhaber Philipp Schmid landete abgeschlagen auf Platz zwei. Seit ihrem 15. Lebensjahr ist Holzmüller politisch aktiv, damals trat sie den „Jungen Liberalen“ bei. 2014 kandidierte sie für den Gemeinderat in ihrer Heimatgemeinde Weingarten (Baden) mit knapp 10.000 Einwohnern und wurde mit 25 Jahren auf Anhieb gewählt. Carolin Holzmüller hat einen Bachelor of Arts (BA) in Agrarmanagement der Berufsakademie Dresden und hat an der Fachschule für Landwirtschaft in Bruchsal die Ausbildung zur Winzerin absolviert. In ihrer Partei, der FDP, ist sie Vorsitzende im Landesfachausschuss für Agrarpolitik, ländliche Räume und Verbraucherpolitik. Im Jahr 2014 war sie zudem Badische Weinprinzessin.