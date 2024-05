Die Gäste seien sehr gut auf die Regenwahrscheinlichkeit am Samstag vorbereitet gewesen, erklärt Birger Stächele, der Vorsitzende des Musikvereins. Von den Regentropfen am Samstagabend wollte sich offensichtlich keiner abhalten lassen. „Die Besucher kommen, essen und trinken. Sie wollen das Fest einfach genießen“, sagt Johannes Britsche. Der Oberzunftmeister der Narrenzunft Isteiner Drübel erklärt sich das auch mit der langen Pause des Fests. Da dieses nur alle vier Jahre stattfindet und 2020 aufgrund von Corona ausgesetzt wurde, sei das vorherige Chlimsefest jetzt „acht Jahre her“. Offensichtlich zog die Sehnsucht nach dem Fest, das mit seinen malerisch herausgeputzten Gassen besticht, die Besucher magisch an.

Musik gab es an ganz verschiedenen Stellen des Fests. Bei der Albertchlimse, einer von vier Bereichen des Sportvereins, spielte am Samstag zum Beispiel ein Saxofonist zur Unterhaltung, bei der Feuerwehr ging es abends durchweg etwas rockiger zur Sache. Das umfangreichste Musikprogramm hatte ganz sicher der Musikverein Istein, der einmal mehr verschiedene Musikvereine eingeladen hatte, wie zum Beispiel den Musikverein Tegernau am Samstagnachmittag. Die Mitglieder dieser Vereine blieben oft bis in den Abend. Als die Line-Dance-Formation 1:0-Istein auftrat, wettete beispielsweise eine Musikerkollegin mit Nora Schwennicke um zehn Euro, dass sie sich nicht traue, auf der Bühne mitzutanzen. Schwennicke tanzt mit. „Das hat Spaß gemacht“, sagt die Musikerin, die vom Fest begeistert ist, sonst aber auf den Festen lieber Discofox tanzt. Beim Musikverein ist das 1:0-Team eher zufällig. „Wir hatten einen Auftritt beim Chor ,In Takt’ und sind hier und noch an zwei anderen Plätzen aufgetreten“, erzählt Marianne Martin.