Termine 2025: Am 29. März findet ein Gemeinschaftskonzert mit dem Reblandchor in der Mehrzweckhalle Efringen-Kirchen statt, am 6. April singt der Chor anlässlich der Jubelkonfirmation, und am 25. Mai wird auf dem Friedhof in Kirchen für alle verstorbenen Vereinsmitglieder gesungen. Die Pfingstwanderung findet voraussichtlich am 28. Juni statt, und das „Rhenusfest“ wird am 27. Juli in gewohnter Weise durchgeführt.

Auf einen Blick

Mitglieder

30 aktive Sänger und 120 Passivmitglieder

Vorsitzender

Günter Kaufmann

Kontakt

Telefon: 07628 2256