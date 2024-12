Efringen-Kirchen: Chor lässt seinen Stimmen freien Lauf

Modern geht genauso

Der Chor durfte zudem zeigen, dass er auch ganz moderne Stücke im Repertoire hat: „From a distance“ von Julie Gold zeigte dies auf. Günter Fischer und Helga Jackermeier setzten ferner mit ihren Textbeiträgen Akzente. Dann folgte schon der beschriebene zweite Konzertteil mit der Popmesse.

Kathy Schann hatte alles im Griff. Foto: Daniel Hengst

Was bleibt, das sind die Zugaben. Beim „Gloria“ war die abgefallene Last dem Chor, den Musikern und Kathy Schann anzumerken. Der erneute Vortrag klang durch die Erleichterung noch dynamischer und war mit mehr Schwung zu versehen – dies galt ebenso für die zweite Zugabe, „Hosanna“.

Neuauflage

Was ganz zum Schluss blieb, war die Ankündigung, dass es den Auftritt am Sonntag, 19. Januar, ab 16 Uhr, allerdings in der Kirche in Wintersweiler, noch einmal geben wird. Wer Lust zum Singen bekommen hat: Die Proben sind immer mittwochs ab 20 Uhr im Rathaus.