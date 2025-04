Efringen-Kirchen: Chor probt für ambitioniertes Projekt

Ehrungen: Vorsitzender Reinhard Knorr ernannte Horst Krebs und Erich Reif für 40 Jahre passive Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied, ebenso Heidi Kölblin für 26 Jahre als Passivmitglied und neun Jahre als aktive Sängerin, sowie Gabriele Greiner für 29 Jahre als Passivmitglied und sieben Jahre aktive Sängerin.

Grußworte: Ernst Giesel überbrachte Grußworte vom Gesangverein Rhenus aus Efringen-Kirchen.

Termine: Den ganzen August über fallen die Proben wegen der Ferien aus. Am 6. und 7. September findet der Jahresausflug in die Normandie nach Beaune statt. Vom 26. bis 28. September September steht das Winzerfest auf dem Programm. Am 16. November wird zum Volkstrauertag am Denkmal und am 23. November zum Totengedenken gesungen. Das Jahreskonzert „Magnificat” findet am 6. Dezember in der Christuskirche statt und wird am 7. Dezemer in St. Michael in Istein wiederholt. Das Jahr klingt mit dem Weihnachtsgottesdienst am 26. Dezember aus.