Efringen-Kirchen Corona hält Projekte nicht auf

So wurde unter anderem die Sanierung des Schulzentrums weitergeführt, wobei man gerade auch mit Blick auf die Digitalisierung ein gutes Stück vorangekommen sei, erklärt der Bürgermeister und dankt zugleich Schulleiter Timo Pilz und dem Kollegium für die gute Bildungsarbeit unter den erschwerten Bedingungen.

Auch die Bauplatzvergaberichtlinien der Gemeinde seien inzwischen unter Dach und Fach, so dass der Verkauf von Grundstücken in Istein und Huttingen beginnen könne, betont Schmid.

Eine eher unerwartete Entwicklung habe es entlang der Straße zwischen Egringen und Holzen gegeben. Dort sei vom Landratsamt eine Versuchsstrecke für das „friedliche Miteinander von Pkw, Mähdrescher, Schlepper, Lkw und Fahrradfahrern“ eingerichtet worden. „Eine weitere Kommentierung erspare ich mir“, sagt Schmid in seiner Ansprache, verbunden mit Hoffnungen, dass es eine unfallfreie Koexistenz bleibt.

Hitze und Gefahrgüter

Als weitere Projekte, die die Gemeinde 2020 beschäftigt haben, nennt der Bürgermeister unter anderem die Öffnung der Leitplanke an der B3, die erneut ermöglichte Nutzung des alten TuS-Heims, den Glasfaserausbau, die Atemschutzwerkstatt in Huttingen, das Gräberfeld in Egringen und den Vertrag mit der Bodenverwertungsgesellschaft in Kleinkems. Dort bleibe nun auch abzuwarten, ob die Pläne für die Ansiedlung eines Discounters umgesetzt werden. „Sicher ist, dass es ein Gewinn für Kleinkems und die Gemeinde wäre“, so Schmid.

In seiner Ansprache weist Schmid zugleich darauf hin, dass das Jahr 2020 nicht von der Corona-Krise, sondern auch von der extremen Hitze und der Trockenheit im Sommer geprägt war. Diese habe nicht nur enormen Stress für die Natur bedeutet, sondern auch die Verwaltung aufgrund der Parkschlangen an den Rheinzugängen in Atem gehalten. Mit Blick auf die hohen Temperaturen stelle sich künftig vermehrt die Frage, wie man mit der Ressource Wasser umgehen soll, betont Schmid.

Auch das Thema Gefahrgutzüge stand weiterhin auf der Agenda, wobei Schmid erklärt, dass diesbezüglich der Druck auf die politisch Verantwortlichen zunehme. „Hoffen wir, dass steter Tropfen den Stein höhlt.“ Zusammenfassend könne man also beim Blick auf das Jahr 2020 sagen, dass doch eine ganze Menge los war.

Ausblick: Projekte für 2021

Und auch beim Blick auf das angefangene Jahr zeige sich, dass in Efringen-Kirchen in den kommenden Monaten einiges anstehe. So werde laut Schmid die Planung für Gerätehaus der Feuerwehrabteilung Efringen-Kirchen in die entscheidende Phase eintreten. Daneben wird die Vermarktung der Baugebiete ebenso auf der Agenda stehen wie das Regenüberlaufbecken Huttingen, die Arbeiten an der Brücke in Welmlingen und die Sanierung der ehemaligen Lehrerwohnung im Rathaus Mappach. Auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit soll, sobald dies wieder möglich ist, gestärkt werden. Besonders gespannt sei er zudem auf die Initiative Lebendige Nachbarschaft (LeNa), die sich zu einem ebenso richtungsweisenden Modell wie der Bürgerbus entwickeln könnte.

Den Bürgern der Gemeinde Efringen-Kirchen dankt Schmid abschließend für die Geduld, mit der sie der Lage begegnet seien.

Das Video der Neujahrsansprache von Bürgermeister Philipp Schmid ist auf der Homepage der Gemeinde Efringen-Kirchen unter „Aktuelle Meldungen“ zu finden.“