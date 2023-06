Efringen-Kirchen Dank an Musiker, Sportler, Blutspender

Gold und Silber für die Bogenschützen

Weitere Ehrungen für sportliche Leistungen gingen an diesem Abend an gleich drei Mitglieder der Familie Meininger. Alle drei gehören den Bogensportfreunden Dreiländereck (BSFD Schallbach) an. Christian Meininger erhielt bereits 2019 in der Altersklasse U 10 bei der Hallen-Landesmeisterschaft eine Silbermedaille. 2020 folgte die Goldmedaille bei der Deutschen Meisterschaft im Freien, 2022 zwei erste Plätze in den Landesmeisterschaften und die Goldmedaille bei den Deutschen Meisterschaften in der Halle. Er ist Rekordhalter im Landesbogensportverband, hält die Deutschen Rekorde in den Altersklasse U 12 und U 15 im deutschen Bogensportverband und erreichte 2023 Platz Vier bei den Deutschen Hallenmeisterschaften.