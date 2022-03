Efringen-Kirchen Dankbar für die Hilfsbereitschaft

In bester Erinnerung ist mir, wie freundlich wir entlang des Weges aufgenommen und verpflegt wurden. In Sachsen haben Freunde von der Evangelischen Allianz uns ein ganzes Haus zur Verfügung gestellt und alle bekocht. In Polen hatten wir bei der Hinfahrt über Airbnb eine Wohnung organisiert, aber als der Besitzer hörte, was wir vorhaben, wollte er keinen Pfennig von uns annehmen.

Frage: Wie kam es überhaupt zu der Evakuierungsaktion?

Am Samstag, den 26. Februar, habe ich auf dem Instagram-Kanal der US-amerikanischen Organisation Joni and Friends – unser großes Vorbild für „Samuel Koch und Freunde“ – vom dramatischen Hilferuf eines gemeinsamen Bekannten aus der Ukraine erfahren. Er hat im Westen der Ukraine, in Lutz, ein Reha-Zentrum für Menschen mit Behinderungen aufgebaut. Zusammen mit einer Freundin aus Hamburg, Martina Kröninger, Leiterin des Perspektivforums Behinderung der Evangelischen Allianz, haben wir dann zwei Konvois von jeweils sechs Fahrzeugen zusammengestellt, in denen auch Behinderte transportiert werden können. Die Fahrer, immer zwei pro Transporter, kamen letztlich aus ganz Deutschland: aus Hannover, Hamburg, Stuttgart, Kassel, sogar aus England. In Dresden haben wir uns alle getroffen.

Frage: Hatten Sie keine Angst?

Nein. Das klingt jetzt vielleicht manchen zu fromm, aber ich sage immer: Mit mir passiert Euch nichts, Gott hat noch viel mit mir vor.

Frage: Wie entstand die Idee mit der Unterbringung im Marienheim?

Das kam dadurch, dass der Bad Bellinger Bürgermeister Carsten Vogelpohl und ich uns schon vor längerem am Rande einer Veranstaltung begegnet sind, und er Interesse geäußert hat an einer Zusammenarbeit mit unserem Verein „Samuel Koch und Freunde“. Noch bevor wir die Grenze zur Ukraine überquert haben, habe ich ihn angerufen und mich auch gleichzeitig mit Frau Ackermann vom St. Josefshaus, dem Eigentümer des Gebäudes, und dem Landratsamt Lörrach in Verbindung gesetzt. Ich fahre immer viergleisig (lacht).

Frage: Wie war es, als Sie hier ankamen?

Als wir gestern nacht ankamen, war hier alles wunderschön und liebevoll hergerichtet. Die Betten waren gemacht, Handtücher bereitgelegt – alles in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb, ebenso wie die Tischdekoration. Es war W-Lan verlegt worden, damit die Flüchtlinge Kontakt zu ihren Familien halten können. Alles ist da: Essen, Getränke, Kleider, Hygieneartikel, Spielsachen. Unsere Tochter und viele Freunde haben sich engagiert, aber auch viele Bewohner aus dem Dorf. Ich habe vor der Ankunft viele Leute informiert, 2500 sind es allein auf meiner WhatsApp-Liste. Am vergangenen Wochenende haben alle zusammen erst mal das ausgeräumt, was von den Vorbewohnern noch da war. Zwei große Container wurden voll.

Frage: Was ist jetzt noch zu tun?

Jetzt machen wir es noch wohnlich und schön. Wir rücken die Tische aneinander, so dass alle zusammen essen können. So wie ich das sehe, gehen wir hier so schnell nicht mehr weg. Drei schwerbehinderte Menschen kommen noch dazu, sie sind derzeit noch in einem Hotel untergebracht, das näher am Querschnittszentrum in Heidelberg liegt.

Frage: Was bewegt sie jetzt besonders?

Ich empfinde Freude und Dankbarkeit über so viel Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, dass alles hier so liebevoll vorbereitet wurde. Man merkt einfach, dass wir die gleiche „geistliche Blutgruppe“ haben.

Weitere Informationen: Wer die im Marienheim in Bamlach untergebrachten Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen will, kann dies über den Verein Samuel Koch und Freunde tun. Kontakt und Info: www.samuel-koch-und-freunde.de oder unter Tel. 07628/ 941610. Derzeit befindet sich ein dritter Konvoi auf dem Weg in die Ukraine, ein vierter soll folgen. Um die Benzinkosten, aber auch beispielsweise medizinische Hilfsmittel für die Menschen mit Behinderung bezahlen zu können, ist der Verein auf Spenden angewiesen.