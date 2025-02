Efringen-Kirchen: Das fast vergessene Kloster in Istein

Was hat ein „Testosteronabstand“ mit einem Frauenkloster zu tun? Und wer weiß, dass nicht nur in Männer-, sondern auch in Frauenklöstern hervorragende Buchillustratorinnen und auch Bibliotheken zu finden waren? Diese und mehr Fragen beantwortet die Sonderausstellung im Foyer des Rathauses Efringen-Kirchen „Das Kloster Unserer Lieben Frau in Istein“.