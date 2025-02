Efringen-Kirchen: Das Interesse ist überschaubar aber konkret

Zusätzlicher Schritt

Beim zweiten Anlauf ist nun ein zusätzlicher Zwischenschritt vorgesehen. Interessierte können sich in diesem Schritt mit einem Vorentwurf an Bauamtsleiter Weiß und Architekt Tscheulin wenden und sich beraten lassen, bevor sie das endgültige Konzept einreichen. Als nächstes müssen nun der Gemeinderat formal eine zweite Vergaberunde beschließen, erläutert Weiß den weiteren Zeitplan. Anschließend erfolgt ein „Call for Papers“, also die Aufforderung ein Konzept einzureichen. Anschließend können Interessierte ein Konzept erarbeiten und den Entwurf im genannten Zwischenschritt einreichen. Anschließend kann das endgültige Konzept eingereicht werden, über das dann die Jury bestehend aus Bürgermeisterin, Bauamtsleiter, Architekt Tscheulin sowie den Egringer Gemeinde- und Ortschaftsräten besteht. Die Jury bereite dann die Vergabeempfehlung an den Gemeinderat vor. Er rechnet damit, dass die Vergabe der Baugrundstücke noch vor den Sommerferien erfolgen kann.

Entscheidung vor Sommer

Schon jetzt können sich Interessierte auf der Internetseite der Gemeinde über die Vergaberichtlinie und Vorgaben informieren, sagt Weiß. Die Grundstücke sind zwischen 129 und 322 Quadratmetern groß, der Kaufpreis beträgt einheitlich 340 Euro pro Quadratmeter. Zur Sicherung der Eigennutzung wird vertraglich eine Eigennutzverpflichtung sowie ein Veräußerungsverbot für einen Zeitraum von zehn Jahren festgeschrieben.