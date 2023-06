Efringen-Kirchen Das interkulturelle Verständnis fördern

Polnische Schüler begeistert von der Regio

Am Samstag besuchten die Schüler aus Warschau das Münster und den Markt in Freiburg, bevor sie ihr Weg am Sonntag nach Luzern führte. Sie besuchten den Vierwaldstättersee und die Zahnradbahn auf den Rigi Kulm. Die kommenden beiden Tage verbrachten die Gäste wieder überwiegend am Schulzentrum in Efringen-Kirchen, bilingual bei Sport, Musik und gemeinsamen Tanz. Ein Kunstprojekt mit Collagen in den Farben der beiden Nationalflaggen sowie ein Ausflug zum Tinguely-Museum in Basel rundeten den Besuch ab, heißt es.

Als die Gäste aus Polen dann ihre Heimreise antraten, gab es auf beiden Seiten Tränen beim Abschied, ist der Mitteilung zu entnehmen. Freundschaften seien entstanden, die man über die Sozialen Medien weiter pflegen wolle. „Es war schön, das Zusammenwachsen zu sehen“, sagt Hofmaier. „Das soll keine Eintagsfliege sein“, so seine Hoffnung. Ob und wann ein Gegenbesuch stattfindet, ist derzeit noch offen.