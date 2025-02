Ein kleines Kloster. Um die ausgewaschene Felsklippe am Isteiner Klotz herum, eingeklemmt zwischen Fels und Rhein. Heute braucht es etwas Fantasie – viel Felsen wurde zertrümmert und zu Schotter zerschlagen, der Rhein begradigt und verlegt. Nur eine Gedenktafel erinnert heute noch an das Kloster Unserer Lieben Frau am Stein. Die Sonderausstellung „Das Kloster Unserer Lieben Frau in Istein“ im Foyer des Rathauses Efringen-Kirchen widmet sich noch bis zum 27. März der Klostergeschichte. Eine Urkunde von 1264 ist das älteste erhaltene Zeugnis. Einige wenige Nonnen leben hier, das Kloster gehört zum Cluniazenser-Orden. Ab 1356 will das Mutterkloster Cluny aus Istein einen Männerkonvent machen, die Isteiner Nonnen und ihr Prior können das lange verhindern. Ab 1428 jedoch lebt im Kloster Istein nur noch ein einzelner Mönch. Schon vor der Reformation auch dies nicht mehr. Die beiden letzten Gebäude der Anlage werden 1784/85 abgerissen. Die Ausstellung ist während der regulären Rathaus-Öffnungszeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei.