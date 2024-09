Efringen-Kirchen: Das Thema Windenergie beschäftigt Welmlingen

Anhand einer aufwendigen Präsentation erläuterte Weiss den Anwesenden, um was es bei der Teilfortschreibung des Regionalplanes zur Windenergie geht, was die Konsequenzen sind und die Gründe für die Stellungnahme des Ortschaftsrates. Zielsetzung des Regionalplanes sei ein beschleunigter Ausbau der Windenergie. Für die Windenergie beträgt das gesetzliche Mindestziel 1,8 Prozent der Regionsfläche.

Es gehe jetzt nicht um die Sinnhaftigkeit der Windenergie, sagte Weiss, sondern darum, definierte Vorranggebiete, welche bevorzugt „reserviert“ werden sollen, zu beurteilen. Würden die 1,8 Prozent nicht erreicht, könne an jedem beliebigen Ort in dieser Region ein Windkraftrad errichtet werden, so die baulichen Voraussetzungen erfüllt seien.