Efringen-Kirchen Das Ziel ist eine Magerwiese

Streuobstwiese entsteht

„Jedes Jahr haben wir Pflanzaktionen“, erklärt Vollmert. Und so zieren das Gelände schon eine Reihe an Obstbäumen auf der rechten Seite – wenn man in Richtung Efringen-Kirchen blickt – und Sträucher in der Mitte. Ganz vorne rechts stehen noch Bestandsbäume, alte Kirschbäume, deren schönste Früchte ganz oben zu hängen scheinen. „Nichts“, antwortet der Vorsitzende auf die Frage, was mit den Kirschen geschehe. „Wir pflücken manchmal welche, sonst bedienen sich Stare und Amseln daran.“ Die neu gepflanzten Bäume ergänzen diese Streuobstwiese, darunter nun Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Walnüsse. Gewählt haben die Naturschützer dabei alte Sorten. „Die sind resistenter“, erklärt Vollmert. „Die Tiere und Insekten sind daran angepasst“, ergänzt Hakala.

In der Mitte haben die Vereinsmitglieder 20 verschiedene Sträucher gepflanzt. Sie sind noch recht klein und müssen daher immer freigeschnitten werden, da sonst das Gras die Sträucher überwuchert. „Gras wächst schneller“, erläutert Vollmert. Auch die Wiese an sich wird gemäht, allerdings von einem Bauern, der das Gras danach auch verwenden kann. Ziel dabei ist, eine Magerwiese zu erzeugen. „Auf einer Magerwiese wachsen mehr verschiedene Pflanzen. Sie hat nicht viele Nährstoffe“, erklärt Hakala. Deswegen darf das gemähte Gras auch nicht liegen bleiben, da es dem Boden sonst wieder Nährstoffe zuführt.