Efringen-Kirchen: Dem einstigen Kinderchor ist ein eigener Verein entwachsen

Im vergangenen Jahr beschlossen die Mitglieder, bestehend ausschließlich aus Frauen, sich vom Gesangverein zu lösen, und einen eigenen Verein zu gründen. Seit Juli 2024 sind nun die „Scat’n Types“ ein eingetragener Verein mit 22 Aktiven und 24 Passivmitgliedern, der Vorstand besteht aus der Vorsitzenden Colette Walter, Kassiererin Petra Bauer, Schriftführerin Milena Bauer und den Beisitzerinnen Claudia Meyer und Gabriela Rahn, Dirigentin ist Tracey Webb. Zu hören waren die „Scat’n Types“ unter anderem bereits mehrfach bei „Lörrach singt!“ sowie an Konzerten in Egringen und im Nellie Nashorn in Lörrach. Erst vor kurzem hatte die Gruppe einen Auftritt im „Kumedi“, einem Kleinkunsttheater im alten Kopfbahnhof in Riegel. Der Jazzchor wird am 24. Mai bei „Mauchen singt“ teilnehmen und am 25. Oktober beim Jahreskonzert in der Egringer Halle singen.

Die Proben des Chores finden immer montags (außer in den Schulferien) von 20 bis 22 Uhr im Rathaussaal Egringen statt.