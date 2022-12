Efringen-Kirchen Den Abwärtsstrudel stoppen

Ganz gezielt solle der Neuanfang auch mit jungen eigenen Spielern und jungen Kickern aus der Region stattfinden, so der Vorsitzende. Äußerst positiv bewertete Frey die Jugendarbeit des FC Huttingen, man könne momentan einen riesigen Aufschwung verzeichnen. Dies sei nicht zuletzt der Verdienst der Jugendtrainer. Die Kinder seien stolz darauf, dass sie von Aktivspielern trainiert werden. Der Vorsitzende blickte auch auf Ereignisse wie das Grümpelturnier zurück, das in diesem Jahr wieder durchgeführt werden konnte. Im kommenden Jahr könne man in Huttingen das 50-jährige Bestehen des Grümpelturniers feiern, so Frey.

Kassierer Fabian Kuttler erläuterte den Kassenstand der Fußballer, der von Manuel Stächelin und Peter Tanner geprüft worden war.

Jugend

Erfreuliche Nachrichten hatte Jugendleiter Marius Sätzler zu verkünden: Mit 90 Jugendspielern, die in fünf Jugendmannschaften spielen, sei man sehr erfolgreich, sechs weitere Mannschaften gibt es unter dem Dach der SG Rebland, einem Zusammenschluss von Vereinen aus dem näheren Umland.

Wahlen

Bei den turnusgemäß stattfindenden Wahlen wurden der Vorsitzende Michael Frey, der dritte Vorstand Domenik Dürrschnabel, Kassierer Fabian Kuttler, die zweite Schriftführerin Yvonne Höferlin, der erste Jugendleiter Marius Sätzler, der dritte Jugendleiter Marvin Frey und Kassenprüfer Manuel Stächelin in ihren Ämtern bestätigt

Ausblick

Am Freitag, 2. Dezember, findet der „Winterzauber“, die Weihnachtsfeier des FC Huttingen, statt und am 10. Dezember übernehmen die Kicker die Bewirtung auf dem Obsthof Schörlin. Am 20. Januar soll es eine Feier für die Ehrungen von Mitgliedern geben, die in den vergangenen drei Jahren ausgefallen waren.