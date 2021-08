Efringen-Kirchen Den Grundstein für ein Leben mit Musik legen

Kinder zwischen vier und sechs Jahren können unter der Leitung der beiden Musikerinnen und Erzieherinnen Anna Ruf und Simone Fischer an Rhythmik und Musik herangeführt werden. Spielerisch sollen die „Musikzwerge“ in die Welt der Musik entführt werden und mit gemeinsamem Singen und Tanzen, aber auch durch das Basteln von Instrumenten mit der musikalischen Ebene in Kontakt kommen, so der Verein. Zusätzlich sollen einfache theoretische Grundlagen der Musik vermittelt und mit Trommeln, Rasseln und anderen Rhythmusinstrumenten musiziert werden. Auch soll das Kennenlernen verschiedener Instrumente Bestandteil des Kurses sein.

Der Kurs findet dienstags in zwei Gruppen mit jeweils zehn Kindern statt. Die erste Gruppe trifft sich von 15 bis 15.45 Uhr, die zweite von 16 bis 16.45 Uhr im Vereinsheim Wäschi, Gutenau 45, in Efringen-Kirchen zum gemeinsamen Musizieren. Geleitet wird der Kurs von Anna Ruf und Simone Fischer, die – laut Verein – als Musikerinnen und ausgebildete Erzieherinnen wichtige musikalische und pädagogische Kenntnisse mitbringen. Interessierte können sich mit der Jugendleiterin des Musikvereins, Simone Bodack, in Verbindung setzen (E-Mail an: jugendleiter@mvek.de). Mehr Informationen zu den „Musikzwergen“, dem Ausbildungsangebot sowie weitere Details zum Verein können auf der Homepage unter www.mvek.de abgerufen werden.