Efringen-Kirchen Den „Rebstock“ als Gastgeber und Koch maßgeblich geprägt

Geboren wurde Dieter Krause als eines von drei Kindern einer Eimeldinger Sägewerks-, Landwirts- und Winzerfamilie am 9. Mai 1951. In Eimeldingen ging er zur Schule, machte danach eine Landwirtschaftslehre und arbeitete anschließend mit Schwerpunkt Land- und Weinwirtschaft auf dem elterlichen Betrieb. Bei einer Tanzveranstaltung in Egringen Anfang der 1970er-Jahre lernte er die Egringer „Rebstock“-Wirtstochter Brunhilde Aberer kennen und lieben. 1975 heiratete das Paar, und der Eimeldinger Winzer und Landwirt stieg in den Betrieb der Schwiegermutter Hilda Aberer – der Schwiegervater war schon länger verstorben – ein. „Ich habe zuerst einmal den im „Rebstock“ befindlichen Weinbaubetrieb auf Vordermann gebracht und bin dann als Spätberufener zum Koch geworden mit einer Ausbildung in einem renommierten Haus in Hinterzarten“, erinnert sich Krause zurück.

Ab Anfang der 1980er-Jahre war er dann Küchenchef im „Rebstock“, bis 2000 auch der Winzer. Damals übergab er den Weinbau an Dirk Brenneisen, der ihn immer noch führt.