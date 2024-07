Efringen-Kirchen: Der Deutz-Mann berührt die Herzen

Nördlich von Wismar kamen Deutz und Fahrer schließlich an der Ostsee an und machten zwei Tage Station bei Zierow direkt am Meer. „Mein nächstes Ziel war die Mecklenburgische Seenplatte, wo am Plauener See, an der Müritz und am Röddelinsee Halt gemacht wurde“, berichtet Mück. Im Spreewald, dem nächsten Haltepunkt, war es für den Bulldogfahrer natürlich Pflicht, eine Kahnfahrt durch die zahlreichen Kanäle bei Lübbenau zu machen.

Mit dem Bulldog gings ins Elbsandsteingebirge. Foto: Rolf Mück

In der Sächsischen Schweiz befindet sich das Elbsandsteingebirge mit den imposanten Felsformationen, hier wurde die besonders eindrucksvolle „Bastei“ besichtigt, einer der am meist besuchten Sandsteinformationen im Osten der Republik. Die weitere Reise führte das Gespann durch das Erzgebirge.

Bier für den Bulldogfahrer

Immer wieder gab es für den Deutz-Reisenden interessante Begegnungen. Im Erzgebirge befand sich entlang der Straße in einem Dorf eine kleine Brauerei. Als sie das Deutz-Gespann erblickte, kam die Bierbrauerin an die Straße gelaufen, um dem Deutz-Piloten zwei Flaschen Bier zu überreichen.

Nördlich von Hof befindet sich das Deutsch-Deutsche Grenzmuseum, das Welmlinger besichtigt hat. Das Museum zur Geschichte der deutschen Teilung ist in dem kleinen Dörfchen Mödlareuth eingerichtet. Zu DDR-Zeiten verlief die Zonengrenze mitten durch das 55 Einwohner zählende Dorf, weshalb es auch damals von den Amerikanern „little Berlin“ genannt wurde.

Ein Teilstück der einstigen Mauer beim Grenzmuseum in Hof. Foto: Rolf Mück

Die deutsche Teilung

Die Grenze verlief entlang des kleinen Bachs mitten durch den Ort und die Ausstellung zeigt, wie der DDR-Staat nach und nach an diesem Bach die Grenzbefestigungen immer mehr und höher erweiterte. Die Nachbarn an der Grenze konnten anfangs noch über den Bach miteinander reden und sich sogar die Hände schütteln, bis sie im Laufe der Zeit eine hohe Mauer trennte.

In und um das Museum sind neben allgemeinen Artefakten zur deutschen Teilung auch die ehemaligen Grenzbefestigungen und ein erhalten gebliebenes Teilstück der Mauer zu sehen.

Es geht nicht nach Hause

Rolf Mück hatte ursprünglich geplant, vom Spreewald direkt in Richtung Heimat zu fahren. Die Tour gefiel ihm aber so gut, dass er beschloss, noch länger mit dem Deutz-Gespann durch Deutschland zu fahren.

Auf dem Weg zum Chiemsee

So ging bei Hof die Reise nach Bayern und durchs Fichtelgebirge weiter und sogar bis in den Oberpfälzer Wald sowie in das Oberpfälzer Seenland. Momentan besichtigt der Bulldogfahrer verschiedene Sehenswürdigkeiten im bayerischen Wald, und will dann weiter nach Landshut, um seine Nichte zu besuchen. Von dort aus plant er, noch am Chiemsee vorbeizuschauen.