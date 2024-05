Geboren wurde Andreas Neubauer 1959 in Lörrach, wuchs in Efringen-Kirchen auf und beendete die Schule in Weil am Rhein mit der Mittleren Reife. Im November 1978 trat er als Zollanwärter in der Laufbahn des mittleren Dienstes beim Hauptzollamt Lörrach in den Dienst der Bundeszollverwaltung ein. Nach der zweijährigen Ausbildung folgten rund zwölf Jahre Einsatz im Grenzaufsichts- und Grenzkontrolldienst bei verschiedenen Grenzübergängen zur Schweiz und im Streifendienst an der sogenannten Grünen Grenze auch in leitender Funktion. Neubauer wurde ebenfalls viele Jahre als Schießlehrer für die beim Hauptzollamt Lörrach tätigen Waffenträger eingesetzt und richtete in dieser Funktion mehrere, in vergangenen Zeiten traditionelle interne Preisschießen und Vergleichsschießen mit den Kollegen des ehemaligen Schweizer Grenzwachtkorps aus.