Efringen-Kirchen Der James Bond des Personalreferats auf neuer Mission

Gleichzeitig sollte ich die Verwaltungsarbeit in der Pfarrstelle Bad Bellingen, Hertingen und Blansingen/Welmlingen/Kleinkems übernehmen. So war ich von Januar bis September 2019 nur ein- bis zweimal pro Woche im Bellinger Büro. Erst ab Oktober übernahm ich hier die sogenannte „pastorale Arbeit“. Mein erster Gottesdienst in Blansingen war ein Gottesdienst für Große und Kleine zum Erntedankfest. Ich kam mit meinem Kumpel „Willi, die Kirchenmaus“, einer Handpuppe.

Wie entwickelte sich die Seelsorge im Lauf der Zeit? Ich nehme an, es sind zahlreiche Kontakte gewachsen...

Die Frage der Seelsorge beschäftigt mich sehr. Springerpfarrer zu sein bedeutet, nur für relativ kurze Zeit in einer Gemeinde zu sein. Seelsorge hat aber mit Nähe, mit Vertrauen und mit Sich-Kennen zu tun.

Ich habe in den vielen Jahren meines Springerdienstes die Erfahrung gemacht, dass es Monate dauert, bis Menschen sich mit Gesprächsanliegen an mich wenden, weil sie mich erst durch Gottesdienste oder andere Begegnungen kennen lernten und so Vertrauen schöpften.

Ich denke, dass es deshalb für uns Pfarrerinnen und Pfarrer wichtig ist, dass wir im Ort präsent sind, auch und gerade bei öffentlichen Anlässen…ich nenn’s einfach mal „vorbereitende Seelsorge“.

Was waren Herausforderungen, die es zu bewältigen galt?

Kennen Sie die Tellernummer im Zirkus? Ein Artist bringt fünf bis sechs auf Stöcken stehende Teller zum Drehen und hat dann ordentlich zu tun, dass keiner runterfällt. So fühle ich mich oft! Die Herausforderung bestand schon darin, dass ich die Kirchengemeinden Bad Bellingen, Hertingen und Blansingen/Welmlingen/Kleinkems übernommen hatte und zudem noch in der Kirchengemeinde Vorderes Kleines Wiesental die Gremienarbeit begleiten sollte. Das ist mit viel Fahrerei und Abendterminen verbunden.

Zudem steht natürlich immer die Frage „wie bekommen wir wieder einen festen Pfarrer oder eine feste Pfarrerin?“ im Mittelpunkt aller Beratungen. Lange Vakanzen machen die Ehrenamtlichen und die Sekretärinnen mürbe.

Darüber hinaus müssen Fragen wie „wie wollen und können wir angesichts des kommenden Pfarrermangels auch in Zukunft noch überzeugend Kirche sein ?“ überlegt werden. Hier hat der Kirchenbezirk die Entscheidung getroffen, dass der Pfarrsitz für die Pfarrstelle Blansingen/Welmlingen/Kleinkems und Bad Bellingen eben in Bad Bellingen liegen soll. Diese Entscheidung macht deshalb Sinn, da in Bad Bellingen Neubaugebiete be- und entstehen, in denen viele junge Familien wohnen und dort auch kirchlich Neues entstehen kann.

Aber mir ist bewusst, dass das für die Blansinger nicht einfach ist.

Und natürlich war in den letzten Monaten vor allem Eines prägend: die Frage nach Gottesdiensten und Gemeindeleben in Corona-Zeiten. Das war ein Kraftakt und ich bin froh und dankbar, dass die Gottesdienste unter freiem Himmel so gut besucht sind.

Hat die Gemeinde Blansingen/Welmlingen/Kleinkems ein besonderes Alleinstellungsmerkmal?

Mit diesem Begriff tue ich mich schwer. Blansingen, Welmlingen und Kleinkems sind Dörfer, in denen man sich noch kennt und „mit de Litt schwätze konn“. Das habe ich sehr genossen, auch wenn ich als Ortenauer das Alemannische nicht immer gleich verstanden habe.

Und hier wissen alle: „Die Kirche muss im Dorf bleiben!“ Das ist gut so. Allerdings frage ich mich dann schon, warum sich in Blansingen/Welmlingen/Kleinkems nur eine Person bereit erklärte, im Kirchengemeinderat Verantwortung zu übernehmen.

Was wird Ihnen besonders fehlen, wenn Sie künftig andere Gemeinden betreuen?

Ich bin nun fast neun Jahre Springer und habe in dieser Zeit mehr als 25 Kirchengemeinden kennengelernt. Es gehört dazu, sich schnell mit den Menschen und Strukturen vertraut zu machen, um dann aber wieder gehen zu müssen. Das ist vor allem dann nicht einfach, wenn die Pfarrstelle nach meinem Weggang trotzdem nicht besetzt werden kann. Mir tun die Ehrenamtlichen leid, die in solchen Zeiten besonders gefordert sind. Zu Ihrer Frage: Ja, mir fehlen die Menschen, mit denen man sich vertraut gemacht hat.

Was würden Sie sich für die künftige Entwicklung der Gemeinde wünschen?

Ich hoffe sehr, dass sich eine Pfarrerin oder ein Pfarrer findet, der/die Lust hat, „Kirche im Dorf“ zu leben und zu gestalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen: ihr werdet es nicht bereuen! Die Stelle wird im September noch einmal ausgeschrieben. Zudem hoffe ich, dass sich Menschen bereit erklären, im Kirchengemeinderat Verantwortung zu übernehmen. Außerdem wünsche ich mir, dass sich für das Pfarrhaus in Blansingen eine gute Miet- Lösung findet.

Sie werden weiterhin als „Springerpfarrer“ aktiv sein. Was macht für Sie den Reiz an dieser Tätigkeit aus?

Ich kann mit Stolz sagen, dass ich vor neun Jahren diese Stelle mit „erfunden“ habe und auch der erste Springerpfarrer der Landeskirche wurde. Mir gefällt es, der „James Bond des Personalreferates“ zu sein und immer flexibel sein zu müssen.

Haben Sie trotzdem manchmal das Bedürfnis, in einer einzigen Gemeinde Wurzeln zu schlagen ?

Nö. Ich habe eine Aufgabe, die ich liebe. Bis zum Jahr 2011 war ich ja „fester“ Pfarrer. Und in zwei bis drei Jahren werde ich – so Gott will und ich lebe – in Ruhestand gehen.

Aber eines ist auch wahr: Sieben Jahre meiner Springerzeit verbrachte ich in Gemeinden, die 100 Kilometer und mehr von zuhause entfernt lagen und so wohnte ich von Dienstag bis Sonntagmittag in Ferienwohnungen und war nur am Sonntagnachmittag und montags zuhause. Das ist nicht immer einfach.

Ich habe deshalb die Kirchenleitung gebeten, in Zukunft „Heimschläfer“ sein zu können und in der Ortenau als Springer eingesetzt zu werden. Ab Oktober werde ich zunächst in zwei Kirchengemeinden tätig sein: Achern und Goldscheuer/Marlen/Kittersburg/Hohnhurst.