Efringen-Kirchen: Der Koala kommt, die Bären stehen Kopf

Ein abwechslungsreicher Tag nähert sich damit dem Ende, denn bald kommen Eltern, Geschwister und andere Gäste, um sich das Spiel mit den Handpuppen anzusehen. Zu Beginn hat Müller den Kindern gezeigt, wie eine Handpuppe geführt wird. Durch die richtige Position der Finger lässt sie die Puppen atmen und vollzieht mit ihnen kleine Bewegungen. „So werden die Puppen zum Leben erweckt“, erklärt Müller, die Journalistik, Germanistik und Theaterwissenschaften studiert hat. Die Theaterpädagogik hat sie draufgesattelt und arbeitet heute als Lehrerin für Kunst und Theater.

Mit den Kindern macht Müller noch Übungen für die Stimme und den Körper. Dann liest sie die Geschichte „Der Koala-Bär“ von Gina Ruck-Pauquèt vor. Dann erarbeiten sich die Mädchen, wie sie die Geschichte mit den Handpuppen erzählen wollen. Einige Dinge werden weggelassen, andere kommen hinzu. Pipsi und Mipsi werden erfunden: Die beiden kleinen Mäuse erzählen die Geschichte von der Bären-Siedlung. Die 99 Einwohner freuen sich über den Koala-Bär. Was sie nicht wissen, dieser ist mondsüchtig. In Vollmondnächten stellt dieser auf dem Dach einiges an. Die Lehrerin, eine Eule, kann dann kaum mehr schlafen. Dabei muss sie doch die Kinder am nächsten Tag unterrichten. Die Freude über den Koala ist gewichen. Als dieser aber vom Dach fällt, von einem Schmetterling ins Krankenhaus gebracht wird, ist die Freude am Ende groß. Der Koala findet eine Freundin und kommt gesund wieder nach Hause.