Vorspielen will gelernt sein: Ein bisschen Aufregung ist dabei, als die jungen Musiker auf die Bühne im Rathaussaal treten, der am Sonntagmorgen dicht besetzt ist mit Kindern, Eltern, Großeltern und allen, die am musikalischen Fortschritt der Jüngsten im Musikverein Egringen teilhaben wollen. Aber der herzliche Applaus lohnt die Anstrengung. Die Bandbreite des Gebotenen ist beeindruckend: Deutliche Fortschritte sind hörbar bei der Musikerjugend, angefangen bei den Mitgliedern der Bläserklassen bis hin zu den Fortgeschrittenen, die bereits im Jugendorchester spielen oder ihre ersten Schritte im Aktivorchester tun. Im Duo, Trio und Quartett zeigt der Nachwuchs auch seine Fähigkeiten im kammermusikalischen Zusammenspiel, hier und da springt ein Lehrer ein, wo ein Kind aus Krankheitsgründen ausfällt. Zwölf Kinder seien für die Prüfung zum Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze am 25. März angemeldet, berichtet der Vereinsvorsitzende Martin Frey stolz.