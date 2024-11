Efringen-Kirchen: Der Ortschaftsrat will gehört werden

Durch die Frage eines Zuhörers in der am Montag stattgefundenen Ortschaftsratssitzung sei deutlich geworden, wie Ortsvorsteherin Claudia Scheurer unserer Zeitung mitteilte, dass der Feuerwehrbedarfsplan in der Bevölkerung für Unruhe, Unsicherheit und Spekulationen sorge. Der Zuhörer hatte wissen wollen, ob vor der geplanten Gemeinderatssitzung in der der Feuerwehrbedarfsplan zum Beschluss vorgelegt wird, der Ortschaftsrat gehört, beziehungsweise das Thema im Ortschaftsrat öffentlich vorgestellt oder diskutiert werde, berichtete sie.