Efringen-Kirchen: Der Parkplatz wird mit Zelt überdacht

Der Ausblick: Frey dankte allen Beteiligten für die geleistete Arbeit und vergaß dabei auch den Platzwart nicht, der es verdient hätte, zum besten Platzwart in Deutschland gekürt zu werden. Der FC Huttingen habe einen richtigen Lauf – als Beispiel nannte Frey das Grümpelturnier im vergangenen Jahr, bei dem der Verein wegen schwieriger Wetterbedingungen am Samstag kurzerhand ein Zelt für 1000 Personen aufgebaut hat. Der Vorsitzende lobte die Helfer dafür, dass dies so spontan möglich war – immerhin waren bei diesem neuntägigen Turnier 350 Schichten mit Helfern zu besetzen. Insofern konnte das Turnier äußerst erfolgreich bestritten werden. In diesem Sommer werde das Grümpelturnier vom 21. bis 29. Juli noch eine Nummer größer werden, denn die Feierlichkeiten zu 750 Jahre Huttingen würde in das Turnier integriert. Er versprach viele Höhepunkte und nannte Dörfer-Cup, Grümpelspiele sowie das Weindorf am Freitag und Live-Musik am Samstag und Sonntag.