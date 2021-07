Efringen-Kirchen Der persönliche Kontakt ist essenziell

Die größte Veränderung war meines Erachtens, die neue und unbekannte Form der Beerdigung – also ohne Orgelmusik, ohne viele Trauergäste und nicht in der Kirche – zu erklären und zu gestalten. Bei uns auf den Dörfern kommen neben der Trauerfamilie viele Freunde und Vereinskameraden zu den Beerdigungen, um vom Verstorbenen Abschied zu nehmen. Der Musik- und Gesangverein spielt zum Abschied für langjährige Mitglieder. All das war aufgrund der Personenbeschränkung, Abstandsregelung und Hygieneverordnung nicht mehr in der gewohnten Form möglich. Aber schnell wurden neue Formen auf dem Friedhof direkt am Grab, mit Musik vom Band, inklusive Frühlingserwachen und Vogelgezwitscher geboren. Die zweitgrößte Veränderung war für uns das Fehlen des engen Kontakts zu den Angehörigen, das Händeschütteln, in den Arm nehmen und trösten.

Frage: Vor dem Hintergrund der fallenden Inzidenz-Zahlen: Müssen Sie sich weiterhin an spezielle coronabedingte Vorgaben beziehungsweise Vorsichtsmaßnahmen bei der Arbeit an den Verstorbenen halten?

Natürlich haben wir immer noch coronabedingte Vorgaben, Schutzmaßnahmen bei der Einsargung und beim Gespräch, das Hygienekonzept auf den Friedhöfen, den Kirchen und Abdankungshäusern inklusive der Personenbeschränkung. So könnten wir zum Beispiel mit 100 Personen auf den Friedhof, die Trauerfeier zuvor in der Kirche oder in der Abdankungshalle ist jedoch auf 30 Leute begrenzt. Deshalb finden bei uns 90 Prozent der Beerdigungen im Freien statt. Für die Arbeit an Corona-Verstorbenen gelten nach wie vor die ganzen Sicherheitsvorschriften und Beschränkungen, und auch die Schutzkleidung müssen wir weiterhin tragen.

Frage: Wie stellt sich die Begleitung der Hinterbliebenen inzwischen dar? Kann man dabei schon ein Stück weit zu den Möglichkeiten der Vor-Corona-Zeit zurückkehren, gerade mit Blick auf die Trauerfeiern und den direkten Kontakt mit den Angehörigen?

Die Begleitung der Hinterbliebenen erfolgt zum jetzigen Zeitpunkt einfacher als vor einem Jahr, da die Zahlen der Teilnehmer zu Beerdigungen wieder gestiegen sind und die Trauernden alle informiert sind, wie Beerdigungen derzeit ablaufen und dafür Verständnis haben, dass es im kleineren Rahmen ist. Das Trauergespräch hatte ich unter Vorsichtsmaßnahmen in dieser ganzen Zeit bis auf wenige Ausnahmen immer persönlich durchführen können, weil es nach unserer Ansicht ein ganz wichtiger Teil des gesamten Ablaufs ist.

Frage: Eine Person, die ein Familienmitglied verloren hat, ist sehr fragil. Durch Ihre langjährige Erfahrung wissen Sie mit Sicherheit, wie man in einer solchen Situation den richtigen Ton trifft, um die Einzelheiten mit Blick auf die Beerdigung zu besprechen. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es eine besondere Herausforderung ist, in dieser Situation über Teilnehmerzahlen und Abstandsregelungen zu informieren...

Jeder Trauerfall ist anders, jede Trauerfamilie auch, kein Gespräch läuft wie das andere. Wir versuchen durch aktives Zuhören die Wünsche und Vorstellungen der Trauerfamilie zum Ablauf der Beerdigung zu erfahren. Natürlich hilft uns dabei eine „Checkliste“, die den Rahmen einer Beerdigung im Groben plant, jedoch legen wir zusammen mit den Trauernden auch das Besondere für sie fest. Dinge wie Abstandsregeln, Maskenpflicht, das Führen von Teilnehmerlisten an Beerdigungen sind mittlerweile fast jedem bekannt und stellen keine besondere Herausforderung mehr dar.

Frage: Daran anknüpfend: Im ersten Lockdown hatten die Hinterbliebenen für die Maßnahmen offenbar größtenteils Verständnis. Ist das auch später so geblieben?

Die Leute haben für die Maßnahmen weiterhin Verständnis, da sie wissen, dass diese Maßnahmen erforderlich und wichtig sind, sie arbeiten sogar mit mir zusammen und geben mir zum Beispiel schon ausgefüllte Teilnehmerlisten, die ich dann an der Beerdigung nur noch mit den Besuchern abgleichen muss.

Frage: Die Lage war in den vergangenen Monaten sehr dynamisch. Ich nehme an, dass es auch innerbetrieblich eine Mehrbelastung war, sich konstant über die geltenden Regeln auf dem Laufenden zu halten. Wie sind Sie diesbezüglich vorgegangen?

Innerbetrieblich musste man sich konstant über eventuelle Neuerungen oder geltende Regelungen auf dem Laufenden halten, dies taten wir im Austausch mit befreundeten Bestattern, über die Kommunen oder auf diversen Internetseiten.