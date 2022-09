Efringen-Kirchen Der Schulstart kann kommen

Zum Thema Energiesparen hat Pilz noch keine konkreten Vorgaben von der Gemeinde bekommen. Doch für ihn ist es „selbstverständlich, dass man im schulischen Kontext ans Energiesparen denkt“. Vorgaben zum Stoßlüften und eine CO2-Ampel gibt es bereits in allen Klassen. Auch die Lehrer werden sensibilisiert, dass Fenster nach dem Lüften wieder geschlossen, keine unnötigen Kopien gemacht und die digitalen Tafeln nach Benutzung wieder in den Eco-Modus geschaltet werden.

„Seit diesem Schuljahr sind bei uns alle Klassenräume mit digitalen Tafeln ausgestattet“, ist Pilz stolz. Bereits im vergangen Jahr konnten die Realschüler von der Digitalisierung profitieren. Nun sind auch alle Grundschulklassen dabei. Zum WLAN in allen Räumen stehen der Schule 250 Tablets für ihre 550 Schüler zur Verfügung.

Damit die moderne Technik nicht nur im Zimmer hängt, sondern es auch zu einer Steigerung der Unterrichtsqualität kommt, dafür ist mit den 45 Lehrern des Schulzentrums ein pädagogischer Tag im Oktober geplant. Das Problem, Lehrer für das Schulzentrum zu gewinnen, hat Pilz nicht. Er vermutet, dass es am Standortvorteil an der Rheinschiene und der guten Erreichbarkeit von Freiburg aus liegt.

In puncto Infektionsschutz weist Pilz darauf hin, dass am Schulzentrum immer Seife und Papierhandtücher bereit stehen und regelmäßig gelüftet wird. Baulich ausgebremst ist der Sportunterricht an der Außenstelle Istein, wo die ersten und zweiten Klassen des Schulzentrums unterrichtet werden. Dort ist der Estrich-Boden zwar verlegt und die Wände sind gestrichen. Allerdings fehlt noch der Hallenboden, weshalb erst nach den Herbstferien der Sportunterricht dort startet. Immerhin: Die Einschulungsfeier der Erstklässler am Freitag, 16. September, findet dort statt.

Die Grundschule in Binzen

„Wir haben Mitte der Ferien einen Schnitt gemacht und die Deputate verteilt“, berichtet Reiner Kaiser. Dem Schulleiter der Grundschule Vorderes Kandertal fehlt eine Lehrerstunde. Deshalb waren er und seine Stellvertreter gezwungen, bei den Klassenstufen drei und vier eine Unterrichtsstunde pro Woche zu streichen. Betroffen sind die Fächer Musik, Werken und Bildende Kunst für die insgesamt sechs Klassen der beiden Jahrgänge. „Sport wollten wir nicht streichen“, betont Kaiser. Weiter hat ihn bei den Vorbereitungen die Integration von – Stand Donnerstag – 13 ukrainischen Kindern beschäftigt. Ihre Familien leben aktuell noch bei Einheimischen, seien jedoch auf Wohnungssuche und würden dann möglicherweise fortziehen.

Außerdem seien an der Grundschule zehn bis zwölf Kinder mit Förderbedarf gemeldet, die teils auch dringend eine Sprachförderung in Deutsch bräuchten: „Die Vorbereitungsklasse für diese Kinder kommt leider auch nicht zustande.“ Die Schule ist theoretisch Standort für eine solche. In dieser stehen Deutschunterricht, Mathe und Demokratiewissen auf dem Lehrplan.

Lehrer zu finden, ist für die Grundschule Vorderes Kandertal nicht leicht. Kaiser hat den Eindruck, dass einige auch in die Schweiz abwandern. Außerdem registriert er in Bewerbungsgesprächen, dass viele Lehrer möglichst Freiburg-nah arbeiten möchten und ein Umzug kaum in Frage käme.

„Wir machen, was wir können“, betont Kaiser. Immerhin, er ist froh und hofft gerade für die Grundschule, dass nicht wieder eine Test- und Masken-Pflicht in die Schule einkehrt. Das würde wertvolle Unterrichtszeit kosten. Bei Bedarf würden die Kinder die Möglichkeit bekommen, kostenfrei vier Tests aus dem Bestand der Schule zu bekommen. Die Bauarbeiten am Standort Eimeldingen sind derweil abgeschlossen.

Ins neue Schuljahr starten an den vier Standorten der Grundschule Vorderes Kandertal 31 Lehrer, zwei Pfarrer und insgesamt 394 Schüler, darunter 107 Erstklässler, verteilt auf sechs Klassen. Kaiser hätte noch ein halbes Deputat Bedarf, aber er möchte auch nicht klagen: „Andere Schulen sind schlimmer dran.“