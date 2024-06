Gesunde Ernährung

Ein Memory aus Obststeinen und –Kernen musste dem entsprechenden Obst beigefügt werden. Einheimisches Superfood, wie Heidelbeeren, schwarze Johannisbeeren oder Walnüsse wurde vorgestellt. Wer wollte konnte seinen Geruchssinn und seinen Tastsinn testen. Es galt Kräuter oder Früchte zu entdecken. Zudem gab es an Schautafeln Informationen zum Kirschenanbau im Landkreis Lörrach. „Burlat, Grace Star, Oktavia, Kordia, Regina oder Sweethart“, so phantasievoll wie die Namen der unterschiedlichen Kirschen, so unterschiedlich ist auch ihre Verwendung. Esskirschen, Kirschen zum Brennen und Kirschen für die Lebensmittelindustrie, alles wird in der Region erzeugt. Schüttelkirschen, wie der „Dollersepp“, schwarz und zuckersüß sind sehr gefragt.

Musikalische Unterhaltung

Musikalisch trug der Musikverein Märkt und der Handharmonikaverein Neuenburg, bei dem Markus Schörlin selbst mitspielt, zum Gelingen der Veranstaltung bei. Aber auch an die Kinder war an diesem Tag gedacht worden. Kinderschminken oder Mandalas bemalen, während sich die Erwachsenen informierten oder einfach nur gesellig beisammen saßen, für jeden war am „Tag der gläsernen Produktion“ etwas geboten.