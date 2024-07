Efringen-Kirchen: Der Sommer-Lese-Club in der Mediathek startet

Die Mediathek Efringen-Kirchen ruft die Kinder aus der Gemeinde zur Teilnahme an der Sommerleseaktion „Heiß auf Lesen“ (HAL) auf. Diese findet in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Regierungsbezirk Freiburg, heißt es in der Ankündigung.