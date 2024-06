Die Wellen um das Storchendrama auf dem Kirchendach in Efringen-Kirchen scheinen sich gelegt zu haben. Die Bürger sind zufrieden. Die evangelische Kirchengemeinde Efringen-Kirchen lädt alle Bürger dazu ein, in einem offenen Naturgottesdienst über Storchennester, die Natur und die Welt nachzudenken. Dieser findet am Sonntag, 30. Juni, ab 10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Hermann-Burte-Straße 1, in Efringen-Kirchen statt. Der Gottesdienst steht ganz im Zeichen der Tiere, des Lebens und der Kreativität. Vertreter der politischen Gemeinde sowie die Storchenbeauftragte der Region sind bei der Veranstaltung dabei. „Was wäre, wenn diese Veranstaltung zum Startpunkt einer Initiative für mehr Nistplätze nicht nur auf dem Kirchendach, sondern in unserer ganzen Ortschaft wird?“, heißt es Seitens der evangelischen Gemeinde. Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde zu einem geselligen Beisammensein bei Apéro und Gesprächen ein.