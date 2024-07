Efringen-Kirchen: Der Untergrund wird untersucht

Eine große Bohrmaschine steht seit einigen Tagen auf dem Gelände des Unternehmens Rathberger im Gewerbegebiet „Beim Breitenstein“ in Efringen-Kirchen. Von einer Fachfirma wird der Boden beprobt, um herauszufinden, ob in den Erdschichten bis 120 Meter Tiefe Anhydrit enthalten ist. Dieser birgt die Gefahr, bei Kontakt mit Wasser zu quellen – bei vielen in Erinnerung ist der Fall Staufen. In der Stadt im Breisgau hob sich die Erde nach einer Erdwärmebohrung an und verursachte große Schäden an Gebäuden.