Felix Kammerer freute sich, dass die Bürgermeister beider Orte, Carolin Holzmüller und Dr. Carsten Vogelpohl, und mehrere Ortsvorsteher an der Generalversammlung des VdK Efringen-Kirchen/Bad Bellingen teilnahmen. Sowohl Holzmüller als auch Vogelpohl brachten ihre Wertschätzung für die Arbeit des Sozialverbands zum Ausdruck. Vogelpohl stellte noch die neu initiierten Netzwerktreffen haupt- und ehrenamtlich tätiger Akteure in der Seniorenarbeit vor. Dieses soll in Zeiten knapper werdender Ressourcen die wachsenden Aufgaben durch gemeinschaftlichen Einsatz besser bewältigen helfen. Kammerer forderte als Vereinsvorsitzender mehr soziale Gerechtigkeit in Form einer sozialverträglichen Kranken- und Rentenversicherung in die alle einzahlen. Holzmüller fungierte noch als Wahlleiterin. Demnach folgt Dirk Braumann auf Wolfgang Martin als zweiter Vorsitzender. Neu im Amt als Kassiererin ist Doris Broschart, als Beisitzer kamen Klaus Stächelin, Peter Mayer und Walter Eiche neu dazu. Geehrt wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft Claudia und Michael Kammerer, Heidrun Kleindienst, Wolfgang Wolfgang, Anna Larissa Moritz, Lioba Moritz, Eleonoreds Schmiedlin Eleonoreds und Helmut Schmiedlin sowie für 25 Jahre Marika Elmer, Ilse Ischier und Jürgen Ischier sowie Edgar Zimmermann für 50 Jahre.