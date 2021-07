Efringen-Kirchen Der Weg zur gemeinsamen Schau

Mittel aus dem Fonds Schlossgut Istein

Gleichzeitig aber hätten die beteiligten Künstler auch schon sehr früh in der Planung des Projekts den Wusch geäußert, an einem einzigen Ort gemeinsam auszustellen. Man setzte sich daraufhin mit dem Museumsverein in Verbindung. Und es zeigte sich, dass ein Raum in der Alten Schule tatsächlich für eine gemeinsame Ausstellung zur Verfügung stand.

Für die Organisation einer Ausstellung bedarf es aber mehr als eines freien Raums und hoher Motivation, denn es müssen unter anderem ansprechende Einladungen hergestellt und verschickt sowie Plakate gedruckt werden. All das verursacht Kosten. Um diese zu decken, standen für die Ausstellung Mittel aus dem Fonds Schlossgut Istein zur Verfügung. Der Fonds, der nach dem Verkauf des gleichnamigen Weinguts eingerichtet worden war, ist genau dafür gedacht: zur Förderung der Kultur. Weitere Gelder kamen aus dem Werbemittelfond Toto-Lotto Baden-Württemberg Süd-West, und auch die Sparkasse unterstützt die Ausstellung.

Caspers-Merk war das Projekt eine Herzensangelegenheit, schließlich pflegt sie enge Kontakte zum Weiler Kunstverein, aber auch zu vielen der Künstler, deren Werke nun in der Ausstellung in der „Alten Schule“ zu sehen sind.

Und nicht zuletzt sind neuartige Projekte wie die „Zämme“-Ausstellung auch eine Möglichkeit für die Gemeinde, sich zu präsentieren. Denn Efringen-Kirchen habe mit Blick auf Kunst und Kultur großes Potenzial, was die Ausstellung unter Beweis stelle, so ­Caspers-Merk. Zugleich sei dies ein Pfund, mit dem Efringen-Kirchen noch mehr wuchern könnte. „Da ist noch Luft nach oben“, sagt sie. Man könne die kulturellen Kapazitäten seitens der Kommune noch stärker nutzen und fördern. Denn letztlich profitiere Efringen-Kirchen derzeit mit Blick auf viele kulturelle Einrichtungen sehr stark von einem anderen Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Gemeinde, nämlich der enormen Bereitschaft der Ehrenamtlichen. Man denke nur an den Museumsverein oder die Kammerkonzert-Reihe, so Caspers-Merk.

Vernissage am Freitagabend

Zur Eröffnung der Ausstellung am Freitagabend würdigten unter anderem Landrätin Marion Dammann und Bürgermeister Philipp Schmid die Vielfalt und das Potenzial der Efringen-Kirchener Kunstszene (wir berichten noch).