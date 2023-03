Efringen-Kirchen „Die Agenda 21 fortsetzen“

Frau Schaffhauser, als „Aktionsteam“ laden Sie für diesen Donnerstag um 19.30 Uhr zu einem Treffen im Rathaussaal Efringen-Kirchen ein. Worum geht es da?

Früher gab es hier in Efringen-Kirchen ja die lokale Agenda 21. Unsere Idee ist, diese wieder aufleben zu lassen. Dazu wollen wir alles, was hier stattfindet und den Nachhaltigkeitsgedanken in sich trägt, zusammenfassen und über Flyer und soziale Kanäle in der Gemeinde publik machen.