Efringen-Kirchen: Die Belegung der Nistkästen liegt noch bei 59 Prozent

Am 15. März fand bereits eine Müllsammelaktion statt. Bänke in der Gemeinde werden demnächst auf Vordermann gebracht, die Neophytenbekämpfung entlang der Bäche wird im Sommer durchgeführt. Am 19. Juli ist ein Ausflug zum Wasserkraftwerk nach Lauchringen geplant. In Planung ist zudem ein Sensenkurs, der auf dem Bahngrundstück stattfinden soll. Mit einer weiteren Müllsammelaktion, bei der sich Kinder beteiligen können, wollen die Aktiven im Ferienprogramm werben – im vergangenen Jahr machten 25 Kinder mit. Die Pflege der Jungpflanzen steht an, ebenso die Teilnahme am Winzerfest und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Im Winter werden die Bachufer durchgepflegt und die Nistkästen kontrolliert.