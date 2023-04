Efringen-Kirchen Die Beziehung zu Gott wieder herstellen

Die theologische Wahrnehmung ist nicht mehr so verbreitet. Landläufig wird „Sünde“ ja heute als ein moralischer Begriff gedeutet. Dabei ist es ein Beziehungsbegriff: Der Mensch ist von Gott getrennt. Der Sündenfall bezeichnet eine kaputte Beziehung zu Gott. Durch das Geschehen an Karfreitag stellt Gott sie wieder her. Er gibt ihr wieder festen Boden – durch die Person Jesus. Unser Verstehensproblem heute ist, dass Menschen ihr Leben nicht als Gegenübersein zu Gott deuten.

Jesu Sterben ermöglicht es, dass die gestörte Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Die Bibel deutet diese Botschaft in unterschiedlichen Bildern, die vielen heute nicht mehr verständlich sind – so vor allem das Bild des Opfers. Aber der biblische Deutungshintergrund ist viel breiter! So redet Paulus etwa vom Zahlen eines Lösegeldes (wie beim Freikauf eines Sklaven), von Versöhnung, von liebender Stellvertretung.

Wo setzen Sie in dieser Woche Schwerpunkte?

Unser Problem ist, dass wir das so erklären müssen, dass es die Leute wieder verstehen. Im Schulgottesdienst habe ich das etwa anhand der japanischen Geschichte „Das Opfer des Bürgermeisters“ versucht. Als er sieht, dass das Meer vor seinem Haus verschwunden ist, zündet er oberhalb des Dorfs seine komplette Reisernte an, um die Dorfbewohner von dem heranrollenden Tsunami wegzulocken. Die Botschaft: Liebe wagt einen hohen Einsatz, um Menschen zu retten. Es ist unsere Aufgabe als Theologen, solche Bilder zu finden.

Schwierig ist auch der Begriff der Auferstehung...

Wenn wir den Tod wie Eberhard Jüngel als „größte Gottesferne“ begreifen, den Jesus auf sich nimmt, damit wir Menschen dort nicht stehen müssen, dann bedeutet Auferstehung, dass Gott ihn von dort wieder zu sich holt. Das ist tatsächlich immer eine große Frage für viele: Wie leiblich sie die Auferstehung begreifen können, wenn das, was wir sehen und erleben, doch die Endlichkeit des Lebens ist. Wir haben da einfach ein Denkproblem, weil wir Wirklichkeit nur in den Bildern unseres Verstehens deuten können.

Das ist in etwa so, wie wenn man einem Inuit, der sein ganzes Leben umgeben von Eis und Schnee verbracht hat, von einer Sonnenblume erzählen will: Er wird sie sich trotz aller unserer Beschreibungen kaum vorstellen können. Vom ewigen Leben können wir in Bildern nur annähernd und vergleichend reden. Sie sind aber nicht eins zu eins vergleichbar.

Wie gestalten Sie Ihre Gottesdienste?

Dort, wo ich herkomme, im Siegerland, haben wir über viele Jahre morgens um 4 Uhr die Osternacht gefeiert, den Übergang von der Nacht zum Tag. In der dunklen Kirche mit der Osterkerze als einzigem Licht, an dem die Menschen ihre Lichter entzünden, wird der zentrale Gedanke „Es wird Licht“ direkt spürbar.

In meinen jetzigen Gemeinden gibt es diese Tradition nicht. Wenn wie mancherorts die Osternacht abends um 22 Uhr gefeiert wird, dann beraubt man sich leider dieser eindrucksstarken Symbolik, denn es bleibt ja Nacht. Jeder Ort hat da seine Traditionen. Es ist schwierig, was ganz Neues einzuführen.

Und wie wird hier gefeiert?

Hier in Mappach beginnen wir am Sonntag um 8.30 Uhr mit dem Osterfrühstück und um 10.30 Uhr folgt dann der Gottesdienst mit dem Abendmahl, festlich gestaltet mit Unterstützung des Gesangvereins Mappach. Am Karfreitag gibt es die „Nacht der Offenen Kirche“ in Egringen, von 20 bis 23 Uhr, jeder ist dazu eingeladen. Die war früher immer sehr gut besucht, hat aber in den Corona-Jahren nicht stattgefunden.

Pfarrer Martin Braukmann Foto: Beatrice Ehrlich

Was hat Sie zum Pfarrerberuf geführt?

Ich bin in einem christlichen Haus aufgewachsen, bin in den Kindergottesdienst gegangen und habe später eine Jugendgruppe geleitet. Im Gespräch mit dem Pfarrer wuchs dann der Gedanke, Pfarrer zu werden. Dafür brauchte es ein geisteswissenschaftliches Studium. Und das, obwohl ich eigentlich technisch veranlagt bin. Ein technischer Beruf wäre eigentlich näherliegend gewesen. Es war mir aber wichtig, diese gute Botschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen zum Beruf zu machen.

Würden Sie den Beruf empfehlen?

Auf jeden Fall. Es ist ein toller Beruf. Es braucht Liebe zu Menschen und die Bereitschaft, mit den Menschen leben zu wollen. Es ist eine Berufung. Für mich ist es aber immer noch auch der schönste Beruf.

Zur Person

Martin Braukmann

(59) aus Grund im Siegerland ist seit September 2015 Pfarrer der Kirchengemeinden Mappach, Egringen und Wintersweiler. In den vergangenen Jahren hat er auch die Gemeinden in Blansingen, Welmlingen und Kleinkems als Vakanzvertreter betreut. Mit seiner Frau Sabine wohnt der Vater zweier erwachsener Töchter und Großvater im Pfarrhaus in Mappach