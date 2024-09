Claudia Scheurer, Ortsvorsteherin von Mappach Foto: Santos

Bei manchen Bauern wurden die Kartoffeln sogar eingemacht, um sie für den Winter länger haltbar zu machen.

900 Kilo Kartoffeln werden teils gespendet

Die rund 900 Kilo Kartoffeln, die in der weithin sichtbaren Dämpfmaschine gedämpft werden, kommen aus dem Ort, sagt Scheurer. Teils würden sie gekauft, teils würden sie gespendet. Sie freut sich: auf den Moment, in dem alles bereitsteht am Festtag und die „Dämpfi“ angefeuert wird, aber auch das Geld, das erwirtschaftet wird für karitative Zwecke und fürs Dorf.