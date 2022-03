Efringen-Kirchen Die Feuerwehr zieht um

Gemeinde erwirbt Grundstücke

In seiner Fraktion habe es allerdings auch „Fragezeichen“ gegeben, so Brändlin. So sei man nun zu einer völlig neuen verkehrlichen Bewertung eines Standorts an der Isteiner Straße gekommen, wo doch der Standort „Neumatten“ gleich gegenüber, der schon vor längerem eigens beauftragten Gutachtern von der Verkehrsanbindung her ungeeignet erschienen war. Bürgermeister Philipp Schmid rief darauf die ungeeignete Form des Neumatten-Grundstücks („Dreieck“) in Erinnerung und die Tatsache, dass die Ausfahrten dort in einen existierenden Radweg münden würden. Mit der Zustimmung weist der Gemeinderat die Verwaltung nun an, den entsprechenden Grundstückserwerb voranzutreiben und die Vergabe der ersten Leistungsphasen an diesem Standort vorzubereiten.